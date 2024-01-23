Патриарх Кирилл попросил законодателей признать ученые степени духовных вузов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал парламентариев поддержать законопроект о признании дипломов и ученых степеней духовных учебных заведений.

Он отметил, что в Госдуме этот проект прошел первое чтение. По его словам, такая мера позволит избежать несправедливости, которая сейчас касается студентов духовных вузов.

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Ранее Патриарх Кирилл призвал изучить возможность досрочно отпускать на пенсию многодетных родителей. Он отметил, что в таком случае можно издать соответствующий закон, который будет направлен на дополнительную поддержку многодетных семей. Так он отреагировал на указ президента Владимира Путина о мерах социальной поддержки многодетных семей, который устанавливает состав таких семей. Документ опубликован на портале правовой информации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:вузыОбучениеПатриарх Кирилл

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