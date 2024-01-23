Патриарх Кирилл попросил законодателей признать ученые степени духовных вузов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал парламентариев поддержать законопроект о признании дипломов и ученых степеней духовных учебных заведений.
Он отметил, что в Госдуме этот проект прошел первое чтение. По его словам, такая мера позволит избежать несправедливости, которая сейчас касается студентов духовных вузов.
Ранее Патриарх Кирилл призвал изучить возможность досрочно отпускать на пенсию многодетных родителей. Он отметил, что в таком случае можно издать соответствующий закон, который будет направлен на дополнительную поддержку многодетных семей. Так он отреагировал на указ президента Владимира Путина о мерах социальной поддержки многодетных семей, который устанавливает состав таких семей. Документ опубликован на портале правовой информации, передает «Радиоточка НСН».
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