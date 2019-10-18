В РПЦ задумались о религиозном омбудсмене

18 октября 201909:41

В Русской православной церкви (РПЦ) намерены изучать вопрос о введении должности уполномоченного защите прав верующих. Об этом АГН Москва рассказал зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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Представитель РПЦ заявил, что этот вопрос является актуальным для России, так как у страны есть печальный «опыт богоборчества» в советский период.

Ранее создать институт уполномоченного по защите прав верующих предложил член СПЧ по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Ряховский.

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ФОТО: Дмитрий Коробейн�
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