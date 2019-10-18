В РПЦ задумались о религиозном омбудсмене

Представитель РПЦ заявил, что этот вопрос является актуальным для России, так как у страны есть печальный «опыт богоборчества» в советский период.

Ранее создать институт уполномоченного по защите прав верующих предложил член СПЧ по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Ряховский.

