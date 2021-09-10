В РПЦ в очередной раз раскритиковали закон о профилактике семейно-бытового насилия
Принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия в России может привести к злоупотреблениям и случаям изъятия детей из семьи, сообщает телеканал «360».
В Русской православной церкви (РПЦ) и семейном сообществе выступили против принятия документа. Как сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства и детства иерей Федор (Лукьянов), «фактически, бедность является приговором» (когда изъятие осуществляются по причине финансового положения семей).
Он выразил уверенность в том, что принятие закона о семейно-бытовом насилии ситуацию только усугубит: в документ вводит категории психологического и экономического насилия.
Ранее телеведущая Анна Шафран в пресс-центре НСН предложила депутатам Госдумы нового, VIII созыва отказаться от принятия закона о профилактике семейного насилия.
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