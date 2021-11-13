В РПЦ убеждены, что тело Ленина когда-то вынесут из Мавзолея

Рано или поздно тело Владимира Ленина вынесут из Мавзолея и похоронят. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волокамский Иларион (Алфеев) в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Дугин посчитал неважным захоронение Ленина

«Я даже не сомневаюсь в том, что раньше или позже Ленина вынесут из Мавзолея, потому что это действительно пережиток прошлого, что набальзамированное тело лежит в самом центре столицы. Надеюсь, что все-таки будет найден какой-то консенсус, и тело будет захоронено», — сказал митрополит Иларион.

Священнослужитель назвал причину, по которой Ленина не могут предать земле в настоящее время. У вождя мирового пролетариата много почитателей. По мнению митрополита Илариона, дискуссии необходимости захоронении тела Ленина является не поколенческим, а мировоззренческим.

Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов пообещал «гнать дубовой палкой» всех, кто будет настаивать на захоронении тела Владимира Ленина, передает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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