В РПЦ убеждены, что тело Ленина когда-то вынесут из Мавзолея

«Я даже не сомневаюсь в том, что раньше или позже Ленина вынесут из Мавзолея, потому что это действительно пережиток прошлого, что набальзамированное тело лежит в самом центре столицы. Надеюсь, что все-таки будет найден какой-то консенсус, и тело будет захоронено», — сказал митрополит Иларион.

Священнослужитель назвал причину, по которой Ленина не могут предать земле в настоящее время. У вождя мирового пролетариата много почитателей. По мнению митрополита Илариона, дискуссии необходимости захоронении тела Ленина является не поколенческим, а мировоззренческим.

Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов пообещал «гнать дубовой палкой» всех, кто будет настаивать на захоронении тела Владимира Ленина, передает РИА Новости.

