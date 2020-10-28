Зюганов пообещал «гнать дубовой палкой» всех желающих похоронить Ленина

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов пообещал «гнать дубовой палкой» всех, кто будет настаивать на захоронении тела Владимира Ленина, передает РИА Новости.

Зюганов напомнил, что у Кремлевской стены похоронены многие исторические деятели, а желающих захоронить Ленина он назвал «провокаторами».

Месяц назад в ходе опроса сервиса Superjob.40% россиян выступили за захоронение вождя Октябрьской революции Владимира Ленина, 17% считают, что Ленина следует захоронить лишь тогда, когда уйдёт поколение, для которого он дорог. Ещё 22% предлагают оставить тело революционера в мавзолее на Красной площади.

Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин ранее в эфире НСН выразил уверенность, что Ленина однажды похоронят, но считает, что вопрос о его захоронении не является важным для россиян.

Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию приспособления под современное использование мавзолея Владимира Ленина. Однако позднее конкурс был отменен.

Также в среду Зюганов снова раскритиковал проект российского бюджета, заявив, что власти РФ не вкладывают средства в развитие, сообщает «Свободная пресса».

