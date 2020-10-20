В РПЦ рассказали о росте запросов на причастие от больных COVID-19

Русская православная церковь заявила о росте числа вызовов священников к больным COVID-19 в Москве за прошедший месяц. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.



Агентство передает слова Лейгоды о том, что священнослужители готовы причащать больных людей "круглосуточно". По его словам, в столице растет число запросов от умирающих, священники выезжают в больницы чаще, чем на дом, и работают в две смены.