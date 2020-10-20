В РПЦ рассказали о росте запросов на причастие от больных COVID-19

Русская православная церковь заявила о росте числа вызовов священников к больным COVID-19 в Москве за прошедший месяц. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

Агентство передает слова Лейгоды о том, что священнослужители готовы причащать больных людей "круглосуточно". По его словам, в столице растет число запросов от умирающих, священники выезжают в больницы чаще, чем на дом, и работают в две смены.

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Лейгода назвал служителей "церковным авангардом", которые рискуют своим здоровьем. По данным главы синодального отдела, в октябре Больничная комиссия Московской епархии ежедневно фиксирует до 15 вызовов, на 5 из которых выезжает батюшка.

По информации агентства, в сентябре эти показатели были ниже в 2 раза. Представитель РПЦ также напомнил верующим о необходимости использовать средства индивидуальной защиты. По его мнению, в настоящий момент маска может служить критерием "культурного человека".

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ФОТО: pixabay.com
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