В РПЦ раскритиковали убийство эмбрионов даже для науки

Документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия» подготовили члены комиссии по вопросам богословия Межсоборного присутствия по поручению его президиума от 2017 года. Его обнародовали на общецерковных ресурсах в интернете для обсуждения.

«Как следует из названия документа, Церковь ставит вопрос перед обществом и государством о необходимости защиты жизни человека с момента зачатия до рождения, потому что эта область остается законодательно неурегулированной. При этом она говорит о недопустимости умерщвления эмбрионов в любых целях. Общество должно делать все, чтобы сохранить зачатую жизнь и дать ей появиться на свет», - подчеркнул отец Филипп.

Пленум состоялся в храме Христа Спасителя в Москве 26-28 мая с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также многих священнослужителей и мирян РПЦ. Межсоборное присутствие разрабатывает важнейшие церковные документы для последующего рассмотрения на Архиерейском соборе, ближайший собор запланирован на ноябрь 2021 года.

