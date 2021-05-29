В РПЦ раскритиковали убийство эмбрионов даже для науки
Русская православная церковь считает недопустимыми убийства эмбрионов даже в научных и медицинских целях. Пленум Межсоборного присутствия РПЦ принял документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Московского патриархата при Совете Европы архимандрит Филиппа (Рябых).
Документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия» подготовили члены комиссии по вопросам богословия Межсоборного присутствия по поручению его президиума от 2017 года. Его обнародовали на общецерковных ресурсах в интернете для обсуждения.
«Как следует из названия документа, Церковь ставит вопрос перед обществом и государством о необходимости защиты жизни человека с момента зачатия до рождения, потому что эта область остается законодательно неурегулированной. При этом она говорит о недопустимости умерщвления эмбрионов в любых целях. Общество должно делать все, чтобы сохранить зачатую жизнь и дать ей появиться на свет», - подчеркнул отец Филипп.
Пленум состоялся в храме Христа Спасителя в Москве 26-28 мая с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также многих священнослужителей и мирян РПЦ. Межсоборное присутствие разрабатывает важнейшие церковные документы для последующего рассмотрения на Архиерейском соборе, ближайший собор запланирован на ноябрь 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 289 / сут.
Умерли
121 тыс.+401 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 250 / сут.
- В РПЦ раскритиковали убийство эмбрионов даже для науки
- Вынужденная поддержка. Россия обнадеживает Белоруссию
- АКРА: Инфляция замедлится к середине года
- МИД отреагировал на публикацию о намерениях СССР передать Японии два острова
- Участники студенческих конкурсов смогут воспользоваться туристическим кешбэком 1 июля
- Россияне установили рекорд по количеству автокредитов в апреле
- РФ поставила в США рекордный объем нефти и нефтепродуктов за 12 лет
- В Арктической зоне РФ зарегистрировались более 100 резидентов
- Эксперты назвали самое популярное мороженое в России
- Девять человек погибли в ДТП в Пакистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru