Китайский ученый сядет в тюрьму за эксперимент с эмбрионами

Китайского учёного Хэ Цзянькуя за эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил к тюремному заключению на три года. Он также должен будет выплатить штраф в размере 3 млн юаней (около 430 тыс. долларов), сообщает РЕН ТВ.



Власти Китая в январе 2019 года подтвердили, что в результате эксперимента с эмбрионами, который проводил учёный из Южного научно-технологического университета Хэ Цзянькуй, родились близнецы с изменённой ДНК, отмечают «Известия». Создание генетически модифицированных детей нарушает законы страны.

Специалист Института общей генетики РАН Валерий Ильинский рассказал НСН, насколько успешна и этична разработка «ГМО-детей» в России.

