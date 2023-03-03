В РПЦ призвали ввести уголовную ответственность за склонение к аборту
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ Федор Лукьянов предложил ввести уголовную ответственность за склонение женщины к аборту в клинике. Об этом он заявил в ходе VI Гиппократовского медицинского форума.
Председатель комиссии призвал внести правки в статью 123 УК РФ «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности». По мнению Лукьянова, в нее нужно добавить четвертый пункт, предусматривающий склонение или принуждение к аборту.
Также Лукьянов считает необходимым ужесточить наказание за прерывание беременности лицом без высшего медицинского образования. Он призвал увеличить размер штрафа с 80 тысяч до 150 тысяч рублей.
За последние 10 лет количество абортов в России сократилось в два раза, сообщил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко. В 2022 году от искусственного прерывания беременности отказались 44 тысячи женщин, передает НСН.
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