В РПЦ призвали ввести уголовную ответственность за склонение к аборту

Председатель комиссии призвал внести правки в статью 123 УК РФ «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности». По мнению Лукьянова, в нее нужно добавить четвертый пункт, предусматривающий склонение или принуждение к аборту.

Также Лукьянов считает необходимым ужесточить наказание за прерывание беременности лицом без высшего медицинского образования. Он призвал увеличить размер штрафа с 80 тысяч до 150 тысяч рублей.

За последние 10 лет количество абортов в России сократилось в два раза, сообщил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко. В 2022 году от искусственного прерывания беременности отказались 44 тысячи женщин, передает НСН.

