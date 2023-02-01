В Минздраве заявили о двукратном сокращении числа абортов

Число абортов в России снизилось вдвое за последние десять лет. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках парламентского часа в Совфеде, сообщило агентство «Интерфакс».

Останина: Поддержка семьи и государства поможет сократить число абортов

По словам главы Минздрава, благодаря проведенной работе от идеи сделать аборт отказались 44 тысячи будущих матерей в 2022 году.

Министр подчеркнул, что вопросам профилактики абортов Минздрав уделяет особое внимание. Благодаря этому удалось достичь положительной динамики в данном направлении.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что решение об аборте зачастую принимается женщиной самостоятельно, но поддержка сильного мужчины укрепляет ее в стремлении родить ребенка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:АбортыМинздрав
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