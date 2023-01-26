Останина: Поддержка семьи и государства поможет сократить число абортов

Решение об аборте зачастую принимается женщиной самостоятельно, но поддержка сильного мужчины укрепляет ее в стремлении родить ребенка. Об этом НСН заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Ранее в РПЦ предложили не проводить женщинам аборты, если нет согласия супруга. Церковь считает, что нужно обязательное психологическое консультирование и демонстрация сердцебиения плода. Останина заявила, что поддерживает эту идею.

«Это мнение было высказано на круглом столе, который проводил комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей совместно с Патриаршей комиссией. Протоиерей отец Федор высказал такое пожелание, но речь шла не о его законодательном закреплении (у нас вообще нет закона о прерывании беременности — есть закон об охране здоровья граждан), а о рекомендациях Минздраву. В свою очередь Минздрав также заявил, что часто решение о прерывании беременности женщина принимает самостоятельно. Но если за спиной женщины стоит мужчина, который поддержит ее в принятии решения рожать ребенка, как правило, это завершается рождением младенца. Аборт — это психологически тяжелая операция, опасная для здоровья женщины. Я против того, чтобы выводить прерывание беременности из фонда ОМС, но как рекомендацию, конечно, поддерживаю», — сказала Останина.

Также собеседница НСН отметила, что государство должно помогать женщинам растить детей.

«Для представителя власти важно, давая такие рекомендации нашим женщинам, одновременно заверить их в том, что со своей стороны власть сделает все для того, чтобы женщина была уверена в будущем своего ребенка. Во-первых, пока мы видим на центральных телеканалах леденящие душу истории больных детей, нуждающихся в помощи, многие родители задумываются о том, смогут ли они справиться с испытаниями, если родится больной малыш. Во-вторых, молодая студенческая семья, единственный доход которой — стипендия 1800 рублей, вряд ли сможет прожить с ребенком на эти деньги. Нужен комплексный подход, государственная политика поддержки семьи. Каждая женщина мечтает стать матерью, но иногда откладывает это, поскольку нет уверенности в завтрашнем дне», — заключила она.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что необходимо определить на законодательном уровне, как относиться к еще не рожденному ребенку: как к субъекту или как к объекту права. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

