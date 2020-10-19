В РПЦ призвали уважать право родителей на отказ от прививок детей
Родители должны иметь право на отказ от профилактических прививок детей, давление на них при принятии решения недопустимо, передает ТАСС слова председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Федора Лукьянова.
На круглом столе комитета Государственной думы по охране здоровья он призвал уважать право на отказ от прививок и исключить давление на родителей при принятии ими таких решений.
Лукьянов предложил внести в административный кодекс наказания чиновников за нарушения прав родителей и необоснованное вмешательство в семейную жизнь.
Ранее в понедельник главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико на заседании того же комитета Госдумы предложил вести агитацию за проведение прививок в России силами СМИ и религиозных организаций за счет бюджета. По его словам, представители различных конфессий в России должны вести разъяснительную работу с прихожанами и выступать в СМИ на эту тему.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки проведения массовой вакцинации от коронавируса в городе, передает Свободная пресса.
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