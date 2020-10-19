Академик призвал привлечь церковь к борьбе с антипрививочниками

Агитацию за проведение прививок в России предложили вести силами СМИ и религиозных организаций за счет бюджета.

С такой инициативой выступил главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико на заседании профильного комитета Госдумы, передает «Интерфакс».

По его словам, представители различных конфессий в России должны вести разъяснительную работу с прихожанами и выступать в СМИ на эту тему.

При этом, по мнению Брико, в СМИ должны быть особые разделы о вакцинации, нужно создать отдельное издание или телеканал, а также включить в школьную программу сведения об иммунопрофилактике.

В России за последние сутки выявили 15 982 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, в Москве - 5376 новых случаев коронавирусной инфекции. В тройку лидеров по заболеваемости входят также Санкт-Петербург (686) и Московская область (466).

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объяснил, с чем связано больше число выявляемых больных коронавирусом в Москве в сравнении с другими городами страны, передает РИА ФАН.

