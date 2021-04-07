Священник призвал воздержаться от целования икон в храмах
Следует воздержаться от целования икон в храме, если их не протирают салфеткой с дезинфекцией, не толпиться в храме, а также носить маски, заявил в интервью РИА Новости настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
По его словам, также священникам не стоит давать целовать крест верующим, его нужно просто прикладывать к голове, благословляя их.
Также он напомнил, что в храмах лучше находится в масках и соблюдать дистанцию.
Священник пояснил, что соблюдение санитарных норм необходимо в том числе для избегания нареканий, которые могут возникнуть в адрес Церкви.
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