Священник призвал воздержаться от целования икон в храмах

Следует воздержаться от целования икон в храме, если их не протирают салфеткой с дезинфекцией, не толпиться в храме, а также носить маски, заявил в интервью РИА Новости настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

По его словам, также священникам не стоит давать целовать крест верующим, его нужно просто прикладывать к голове, благословляя их.

Также он напомнил, что в храмах лучше находится в масках и соблюдать дистанцию.

Священник пояснил, что соблюдение санитарных норм необходимо в том числе для избегания нареканий, которые могут возникнуть в адрес Церкви.



