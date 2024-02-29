В РПЦ призвали ставить билборды с данными о числе новорожденных за сутки
В российских городах нужно устанавливать билборды с информацией о числе новорожденных за сутки. С такой инициативой выступил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Русской православной церкви Федор Лукьянов.
Представитель РПЦ предложил правительству разработать программу «Счетчик рождаемости». По его словам, на интерактивных экранах можно отражать ежедневное число новорожденных и поздравления родителям, пишет ТАСС.
«Такая трансляция сопровождается поздравлениями и, конечно, создает особую атмосферу счастья», - считает председатель комиссии.
Как пишет журнал «Профиль», президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля анонсировал новый национальный проект под названием «Семья». Регионы с показателями рождаемости ниже среднероссийских получат не менее 75 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru