В РПЦ призвали ставить билборды с данными о числе новорожденных за сутки

В российских городах нужно устанавливать билборды с информацией о числе новорожденных за сутки. С такой инициативой выступил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Русской православной церкви Федор Лукьянов.

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Представитель РПЦ предложил правительству разработать программу «Счетчик рождаемости». По его словам, на интерактивных экранах можно отражать ежедневное число новорожденных и поздравления родителям, пишет ТАСС.

«Такая трансляция сопровождается поздравлениями и, конечно, создает особую атмосферу счастья», - считает председатель комиссии.

Как пишет журнал «Профиль», президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля анонсировал новый национальный проект под названием «Семья». Регионы с показателями рождаемости ниже среднероссийских получат не менее 75 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
ТЕГИ:ДемографияРождаемостьРПЦ

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