Путин призвал сделать многодетные семьи философией жизни общества

«Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития. О поддержке и повышения качества жизни семей будет идти речь практически в каждом разделе послания», - сказал глава государства.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию можно будет считать его предвыборной программой, отмечает «Радиоточка НСН».

