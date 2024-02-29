Путин призвал сделать многодетные семьи философией жизни общества
В ближайшие шесть лет в России необходимо добиться роста рождаемости, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
«Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития. О поддержке и повышения качества жизни семей будет идти речь практически в каждом разделе послания», - сказал глава государства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию можно будет считать его предвыборной программой, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru