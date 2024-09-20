Основатель «Царьграда» поддержал исключение теории Дарвина из школьной программы
Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев в своём Telegram-канале заявил, что поддерживает идею исключить из школьной программы теорию Чарльза Дарвина.
По его словам, российская система в настоящее время стоит перед выбором, во что учить верить пятиклассников — «в то, что они образ Божий, или в то, что они прямоходящие приматы».
«До чего доводит подобное образование, мы можем судить по отошедшему от Бога осатанелому Западу. Если мы не хотим такого же будущего для наших детей, пора менять школьную программу», — заключил Малофеев.
Ранее экс-глава правительства Чечни Муслим Хучиев заявил о необходимости запретить изучение теории эволюции Чарльза Дарвина в школах России, так как она противоречит религиозным убеждениям, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru