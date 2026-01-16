«Библейской традиции окунаться в прорубь в честь Крещения Господня, разумеется, нет. Крещенские купания приурочены к Крещению, которое является событием Нового завета, а не Ветхого. Многие наши соотечественники любят это, следует этому, при этом мы всегда говорим о том, что это не является общеобязательным. Каждый сам для себя принимает решение, участвовать ли ему в Крещенских купаниях. Если человек принимает такое решение, он должен участвовать в этом с молитвой и верой, не превращать это в простое моржевание, принижая значение праздника. Тот, кто не участвует в Крещенских купаниях, греха никакого не совершает. Если человек участвует в Крещенских купаниях, при этом не участвует в богослужениях, не молится, делает это без веры, смысла в этом нет», - рассказал он.

Когда организм получает экстремальный сигнал, у него возникает и экстремальный ответ, поэтому купания в ледяной воде могут стать фатальными для организма, заявил НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

