Ни детям, ни взрослым: Продеус призвал отказаться от купания в проруби
Андрей Продеус заявил НСН, что больше всего навредить экстремальное охлаждение может неподготовленному детскому организму.
Когда организм получает экстремальный сигнал, у него возникает и экстремальный ответ, поэтому купания в ледяной воде могут стать фатальными для организма, заявил НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
Отец из Сургута искупал годовалого ребенка в проруби в 30-градусный мороз. Мужчина трижды окунул сына в ледяную воду, после чего мальчик начал плакать. В соцсетях назвали подобные купания опасными для неокрепшего организма. А директор комплекса, где находится купель, заявил, что такое погружение укрепляет здоровье. Продеус назвал этот поступок неадекватным и оценил вредность купания в проруби.
«Это не закалка, это экстремальное охлаждение, которое для годовалого ребенка не имеет никакого смысла: ни практического, ни физического. Это даже не баловство, а причинение вреда здоровью ребенка, это неадекватно. Я бы так это квалифицировал с точки зрения медицины. А директор купели, конечно, заинтересован в том, чтобы все ходили и окунались», - отметил он.
Продеус подчеркнул, что для неподготовленного организма все может плохо закончиться.
«Закаливание – это вопрос постепенный, это не про ледяную воду, про другое. Когда организм получает экстремальный сигнал, у него возникает экстремальный ответ. Таким ответом в данном случае может быть нарушение ритма сердца, спазм периферических сосудов с нарушением кровообращения. Это больше всего грозит организму с небольшой адаптацией, какие последствия могут быть? Фатальные», - добавил врач.
В связи с этим он призвал отказаться от купаний в Крещение, сравнив вред этого процесса с курением.
«Крещенские купания являются языческой традицией, к РПЦ не имеют никакого отношения. Я бы не советовал лезть в прорубь. Давать советы тут странно. Это можно сравнить с советами, как правильно курить, чтобы меньше было вреда. Ответ один: не курить», - заключил собеседник НСН.
Участие в крещенских купаниях категорически противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявил ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таиланде количество жертв железнодорожной катастрофы выросло до 27
- Умер экс-президент Кипра Василиу
- Ни детям, ни взрослым: Продеус призвал отказаться от купания в проруби
- В Канаде вандалы проникли в здание посольства Ирана
- Apple зарегистрировала товарный знак в России
- Трамп раскрыл конечную цель США в Иране, вспомнив Мадуро и Сулеймани
- Бастрыкин: За преступления в Курской области осудили 371 украинского военного
- Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
- Жителя Ташкента оштрафовали за звонок в полицию с жалобой на Трампа
- Таксисты раскрыли, что изменит возможность проверки водителя через «Госуслуги»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru