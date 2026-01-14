«Это не закалка, это экстремальное охлаждение, которое для годовалого ребенка не имеет никакого смысла: ни практического, ни физического. Это даже не баловство, а причинение вреда здоровью ребенка, это неадекватно. Я бы так это квалифицировал с точки зрения медицины. А директор купели, конечно, заинтересован в том, чтобы все ходили и окунались», - отметил он.

Продеус подчеркнул, что для неподготовленного организма все может плохо закончиться.

«Закаливание – это вопрос постепенный, это не про ледяную воду, про другое. Когда организм получает экстремальный сигнал, у него возникает экстремальный ответ. Таким ответом в данном случае может быть нарушение ритма сердца, спазм периферических сосудов с нарушением кровообращения. Это больше всего грозит организму с небольшой адаптацией, какие последствия могут быть? Фатальные», - добавил врач.

В связи с этим он призвал отказаться от купаний в Крещение, сравнив вред этого процесса с курением.

«Крещенские купания являются языческой традицией, к РПЦ не имеют никакого отношения. Я бы не советовал лезть в прорубь. Давать советы тут странно. Это можно сравнить с советами, как правильно курить, чтобы меньше было вреда. Ответ один: не курить», - заключил собеседник НСН.

Участие в крещенских купаниях категорически противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявил ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

