Морозы до минус 12 градусов ожидаются в Москве на Крещение

Понижение температуры до минус 12 градусов, а также снег и гололедица ожидаются в Москве 19 января, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

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В сообщении говорится, что в ближайшие дни, а также на православный праздник Крещения Господня, в столице прогнозируются сильный ветер и небольшой снег.

«По прогнозам синоптиков, 17 января в Москве ожидается от минус одного до минус трёх градусов, 18 января - от минус одного до минус шести градусов, а 19 января - столбики термометров могут опуститься до 7-12 градусов мороза», - уточнили в пресс-службе.

Ранее в администрации Магнитогорска (Челябинская область) заявили, что граждане без прививки от коронавируса и QR-кода не смогут принять участие в купании в проруби на Крещение Господне, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
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