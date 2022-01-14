Морозы до минус 12 градусов ожидаются в Москве на Крещение

В сообщении говорится, что в ближайшие дни, а также на православный праздник Крещения Господня, в столице прогнозируются сильный ветер и небольшой снег.

«По прогнозам синоптиков, 17 января в Москве ожидается от минус одного до минус трёх градусов, 18 января - от минус одного до минус шести градусов, а 19 января - столбики термометров могут опуститься до 7-12 градусов мороза», - уточнили в пресс-службе.

Ранее в администрации Магнитогорска (Челябинская область) заявили, что граждане без прививки от коронавируса и QR-кода не смогут принять участие в купании в проруби на Крещение Господне, сообщает Ura.ru.