Морозы до минус 12 градусов ожидаются в Москве на Крещение
Понижение температуры до минус 12 градусов, а также снег и гололедица ожидаются в Москве 19 января, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
В сообщении говорится, что в ближайшие дни, а также на православный праздник Крещения Господня, в столице прогнозируются сильный ветер и небольшой снег.
«По прогнозам синоптиков, 17 января в Москве ожидается от минус одного до минус трёх градусов, 18 января - от минус одного до минус шести градусов, а 19 января - столбики термометров могут опуститься до 7-12 градусов мороза», - уточнили в пресс-службе.
Ранее в администрации Магнитогорска (Челябинская область) заявили, что граждане без прививки от коронавируса и QR-кода не смогут принять участие в купании в проруби на Крещение Господне, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+23 820 / сут.
Умерли
320 тыс.+739 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+24 952 / сут.
- Вирусолог назвал две причины для измерения антител к коронавирусу
- На Сахалине ввели режим ЧС на федеральной трассе
- Комик Слава Комиссаренко уехал из России
- Морозы до минус 12 градусов ожидаются в Москве на Крещение
- Лавров: Россия не будет силой тянуть Казахстан в Союзное государство
- Лавров: Москва поддержит формат «3+3» по Закавказью
- Лавров: Терпению России пришел конец из-за действий Запада
- Россиянин Сотников выиграл ралли «Дакар 2022»
- Посольство РФ подтвердило гибель россиянки в ходе протестов в Казахстане
- «Завистникам назло»: Понасенков приобрел Петра I
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru