В РПЦ призвали думать о бессмертии души во время отключений интернета
Когда власти отключают интернет, гражданам следует не переживать из-за этого, а вспомнить о бессмертии души, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Вахтанга Кипшидзе.
По его словам, отключения мобильного интернета — это не катастрофа, а демонстрация хрупкости технологической цивилизации, «которая обещает нам почти все в этой жизни, вплоть до цифрового бессмертия». Кипшидзе отметил, что «на деле всемогущество технологий является преходящей вещью, которая меркнет перед вечностью, целью спасения своей души, делами любви и милосердия, которые не теряют своей ценности в любых обстоятельствах».
Ранее в РПЦ заявили, что уныние грозит душе и стоит в одном ряду с убийством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
