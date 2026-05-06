Трамп объявил о приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе.

Мера носит кратковременный характер. По словам главы государства, решение принято для того, чтобы оценить возможность согласования и подписания сделки с Ираном. На такой шаг Вашингтон пошел, «опираясь на просьбы Пакистана и других стран, а также на тот факт, что был достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с Ираном».

Ранее иранские военные не пропустили американские корабли в Ормузский пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
