Трамп объявил о приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе.
Мера носит кратковременный характер. По словам главы государства, решение принято для того, чтобы оценить возможность согласования и подписания сделки с Ираном. На такой шаг Вашингтон пошел, «опираясь на просьбы Пакистана и других стран, а также на тот факт, что был достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с Ираном».
Ранее иранские военные не пропустили американские корабли в Ормузский пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
