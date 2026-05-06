Новый запрет: Выпускникам школ запретили исполнять вальсы под иностранную музыку

Это связано с требованиями закона о защите русского языка и необходимостью соблюдения традиционных ценностей. В одном из случаев в Рязанской области запретили танцевать под композицию Стинга «Shape of My Heart». Одиннадцатиклассники выбрали ее в январе, оплатили услуги хореографа по 5 тыс. рублей с человека и несколько месяцев репетировали, однако с администрацией школы не согласовали использование песни. Песню заменили на «Последний вальс» из сериала «Ландыши», репетировать пришлось заново.

Подобные случаи произошли в Ярославской и Тамбовской областях, там под запрет попали вальсы под песни Тони Брэкстон и Уитни Хьюстон. В Министерстве образования региона заявили, что школа вправе устанавливать требования к содержанию мероприятий с учётом законов о русском языке, образовании, возрастных ограничениях и традиционных ценностях.

Ранее Минпросвещения определило дату выпускных в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

