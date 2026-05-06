Беременную жену героя СВО приговорили к 6 годам тюрьмы за попытку защитить себя от убийства

В селе Холмогоры Архангельской области беременную шестым ребёнком жену героя спецоперации приговорили к шести годам тюрьмы за попытку защитить себя от убийства, сообщает Telegram-канал Mash.

31-летняя Екатерина сдавала квартиру посуточно. В новогоднюю ночь она пришла проверить жилище после жалоб соседей на шум. Один из отдыхающих спровоцировал конфликт и начал избивать беременную женщину. В попытке защитить себя пострадавшая ударила нападавшего ножом в район подмышки.

Прибывшие полицейские задержали женщину и обвинили по статье «Покушение на убийство». Ее осудили, дав реальный срок и отправили в исправительную колонию, где она родила своего шестого ребёнка.

В ближайшее время малыша передадут отцу-офицеру, который вынужден был экстренно вернуться из зоны проведения СВО. На фронте Олег с 2022 года. Мужчина принимал участие в разминировании 18 км дороги в Херсонской области и удержании левого берега Днепра от контрнаступлений ВСУ.

