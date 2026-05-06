Лавров и Рубио «сверили часы» по международным делам

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и руководитель Госдепа США Марко Рубио «сверили часы» по ситуации в международных делах и отношениям между странами, сообщает МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях», – следует из сообщения министерства.

Также дипломаты двух стран обсудили график предстоящих двусторонних контактов. Беседа носила конструктивный и деловой характер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о беседах с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
