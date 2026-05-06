Лавров и Рубио «сверили часы» по международным делам
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и руководитель Госдепа США Марко Рубио «сверили часы» по ситуации в международных делах и отношениям между странами, сообщает МИД РФ.
«Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях», – следует из сообщения министерства.
Также дипломаты двух стран обсудили график предстоящих двусторонних контактов. Беседа носила конструктивный и деловой характер.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о беседах с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Пять человек погибли в результате удара БПЛА по городу Джанкой
- Новый запрет: Выпускникам школ запретили исполнять вальсы под иностранную музыку
- В MAX появилась возможность расшифровывать видеосообщения
- Лавров и Рубио «сверили часы» по международным делам
- В Еврокомиссии заявили о «самой тяжелой энергетической катастрофе»
- Папа римский ответил на обвинения Трампа в поддержке ядерной программы Тегерана
- Госсекретарь США Рубио назвал виновника топливного кризиса на Кубе
- Пропавшая в горах КЧР туристка связалась с матерью по спутниковому телефону
- Рубио объявил о завершении операции США «Эпическая ярость» против Ирана
- Политолог Самонкин сообщил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку