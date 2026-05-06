СМИ: В России произошел двукратный рост продажи антидепрессантов
За последние три года в России объем продаж антидепрессантов в стоимостном выражении вырос в два раза, сообщает Forbes.
Продажи транквилизаторов выросли на треть, психостимуляторов — на 20%. С 2022 года рост количества проданных упаковок антидепрессантов составил 41%, анксиолитиков — 12%.
Но лекарства россиянам, похоже, не помогают, говорят эксперты. По их словам, уровень депрессий и тревожных расстройств за четыре года вырос на 20%. По мнению одних специалистов, люди стали чаще обращаться к врачам. С другой стороны, во всем мире уровень тревоги подскочил во время пандемии и продолжает расти.
Ранее психиатры осудили назначение антидепрессантов подросткам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: В России произошел двукратный рост продажи антидепрессантов
- Беременную жену героя СВО приговорили к 6 годам тюрьмы за попытку защитить себя от убийства
- Пять человек погибли в результате удара БПЛА по городу Джанкой
- Новый запрет: Выпускникам школ запретили исполнять вальсы под иностранную музыку
- В MAX появилась возможность расшифровывать видеосообщения
- Лавров и Рубио «сверили часы» по международным делам
- В Еврокомиссии заявили о «самой тяжелой энергетической катастрофе»
- Папа римский ответил на обвинения Трампа в поддержке ядерной программы Тегерана
- Госсекретарь США Рубио назвал виновника топливного кризиса на Кубе
- Пропавшая в горах КЧР туристка связалась с матерью по спутниковому телефону