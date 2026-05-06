СМИ: В России произошел двукратный рост продажи антидепрессантов

Продажи транквилизаторов выросли на треть, психостимуляторов — на 20%. С 2022 года рост количества проданных упаковок антидепрессантов составил 41%, анксиолитиков — 12%.

Но лекарства россиянам, похоже, не помогают, говорят эксперты. По их словам, уровень депрессий и тревожных расстройств за четыре года вырос на 20%. По мнению одних специалистов, люди стали чаще обращаться к врачам. С другой стороны, во всем мире уровень тревоги подскочил во время пандемии и продолжает расти.

