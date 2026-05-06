СМИ: Трамп может отдать приказ о возобновлении войны с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп может принять решение о возвращении к боевым действиям против Ирана в ближайшие дни, сообщает Axios.

По данным источников сайта, это произойдет, если переговоры окончательно зайдут в тупик. По словам одного из высокопоставленных американских чиновников, президент США хочет действий, а не сидеть, сложа руки. «Он хочет давления. Он хочет сделки», — указал политик.

Другой собеседник указал, что правила применения силы для американских войск на Ближнем Востоке были изменены. Им разрешили атаковать быстроходные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пусковые установки, откуда Иран может запускать ракеты.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о завершении американской операции «Эпическая ярость» против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

