Пять человек погибли в результате удара БПЛА по городу Джанкой
6 мая 202601:01
Пять человек погибли после удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по городу Джанкой, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, БПЛА попал в жилой девятиэтажный дом, там начался пожар. На месте работают экстренные службы.
Ранее число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах увеличилось до 34 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
