СМИ: Из-за отключений интернета россияне сняли со счетов объем наличных

Это происходит на фоне отключений интернета, из-за чего нельзя осуществлять онлайн-платежи, и происходит «цифровой коллапс» в крупных городах. По итогам апреля клиенты вывели из банков 600 млрд рублей. Если исключить традиционный спрос на наличные в декабре, отток стал рекордным с сентября 2022 года.

За последние три месяца, когда отключения интернета охватили крупные города, объем наличных в обращении подскочил на 1,1 трлн рублей — больше, чем за весь 2025 год. С мая 2025 года, когда интернет-блэкауты начились в регионах, банковская система потеряла 2,5 трлн рублей через отток в «кэш».

Ранее в «Сбере» заявили о беспокойстве тенденцией ухода платежей в наличность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

