В MAX появилась возможность расшифровывать видеосообщения
6 мая 202600:09
В «Макс» пользователи могут расшифровывать видеосообщения, сообщают «»Известия».
Перевести видеокружок в текст теперь можно одним кликом. Для получения расшифровки в виде текста необходимо нажать на иконку, которая находится рядом с видео. Функция будет доступна в последней версии приложения.
Отмечается, что во время чтения текстов у пользователей мессенджера есть возможность возобновить видео, воспроизвести его заново или поставить на паузу.
Ранее «Макс» назвал ошибкой признание мессенджера шпионским ПО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
