В РПЦ предложили ввести должность уполномоченного по правам русских
Заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва предложил ввести должность уполномоченного по права русских при президенте РФ для защиты от притеснения. Об этом представитель РПЦ написал в своем Telegram-канале, отметив, что это его личное мнение.
По его словам, за последние месяцы наблюдалось множество случаев притеснения русских в стране и за ее пределами.
Отмечается, что предлагаемая должность может предотвратить такие ситуации.
Ранее Верховная рада на внеочередном заседании приняла закон о коренных народах Украины. Коренными народами названы крымские татары, караимы и крымчаки, которые сформировались на территории Крыма. Русские не были включены в этот перечень.
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