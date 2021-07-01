Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины

Верховная рада на внеочередном заседании в четверг приняла закон о коренных народах Украины. Сообщение об этом опубликовано в Twitter органа власти.

Решение поддержали 326 парламентариев, при этом необходимый минимум — 226 голосов. Закон предстоит подписать президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Законопроект, определяющий права коренных народов, в мае был внесен в Раду самим Зеленским. В документе отмечается, что коренной народ Украины — автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории страны и являющаяся носителем самобытного языка и культуры. Коренными народами названы крымские татары, караимы и крымчаки, которые сформировались на территории Крыма. Русские не были включены в этот перечень.

Согласно закону, коренные народы на Украине имеют право на самоопределение, самостоятельно устанавливают свой политический статус в рамках законодательства страны, могут свободно осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие, в том числе создавать СМИ и учебные заведения, обучаться на родном языке.

Ранее Зеленский заявил, что русские и украинцы «точно не один народ». Так украинский президент отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который в ходе «Прямой линии» заявил, что считает украинцев и русских одним народом, напоминает «Свободная пресса».

