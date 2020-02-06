В РПЦ потребовали запретить интернет для россиян младше 21 года
Протоиерей Дмитрий Смирнов призвал не допускать до интернета детей и молодых людей до достижения ими 21-летнего возраста. Соответствующее заявление он сделал в эфире Радио «КП», сообщает сайт KP.Ru
«Для детей я бы интернет запретил. Не пускал бы туда до 21-го года», - сказал священник.
Смирнов добавил, что без интернета люди смогли бы найти другой источник получения информации, при этом средневековье священнослужитель назвал лучшим периодом в истории человечества.
Протоиерей отметил, что во время татаро-монгольского ига жители Россия платила дань, а ее жители угонялись в рабство, однако не было «такого количества абортов». По словам священника, «детей рожали дюжинами» и «страна обновлялась».
Ранее Смирнов в эфире НСН предложил забирать детей из неполных семей и отправлять их в кадетские корпуса, чтобы избежать исключительно «женского воспитания».
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