В РПЦ объяснились за одиозное заявление Смирнова о «народе-убийце»

Протоиерей Димитрий (Смирнов), который возглавляет патриаршую комиссию по делам семьи, назвал русский народ «народом-убийцей». Его заявление было сделано в ходе выступления на телеканале «Союз», пишет Lenta. ru.

Представитель РПЦ привел в пример россиянку, которая вынуждена была сделать аборт из-за варикозного расширения вен.

«У нашего народа абортированное сознание. Это народ-убийца. Нравится это выражение мое, не нравится, но миллионы убиваются ежегодно. Когда придут к нам с юга мусульмане, а с востока азиаты, и мы будем у них в подчинении, тогда узнаем, что такое варикоз», - заявил протоиерей Димитрий.

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе в эфире НСН призвал не относить высказывание руководителя патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрия (Смирнова) к целому народу.

«Думаю, отец Димитрий имел ввиду не российский народ, а ту часть общества, которая продолжает поддерживать доступность аборта и относится к этому как к нормальному явлению. Это меньшинство , мнение которого не может быть атрибутировано к народу в целом», - пояснил представитель РПЦ.

Ранее писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН высказала сожаление по поводу того, что люди, подобные отцу Дмитрию Смирнову представляют РПЦ.







