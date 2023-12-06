«Написал бы на отлично!»: Внук Шолохова об итогах «Казачьего диктанта»

Ранее завершилась акция «Казачий диктант — 2023», прошедшая с 1 по 3 декабря. В этом году в ней приняли участие 280 тысяч человек против 260 тысяч человек в 2022 году. Больше всего участников — 55 тысяч — представляли Ростовскую область, на втором месте Краснодарский край, на третьем — Тульская область. Шолохов позитивно оценил результаты акции и ее влияние.

«Это лишний раз доказывает правоту высказывания Льва Толстого, который сказал, что “народ казаками быть желает”. Это привлекательный исторический образ, образ жизни, образ воина, образ следования традициям и устоям и символ какой-то стабильности. Поэтому казачество всегда привлекало и свободолюбием, о котором очень многое сказано, и перечисленными мной моментами, на мой взгляд, гораздо более значимыми. Если сравнивать со всей страной, 280 тысяч — конечно, не так много. Но казачество всегда было достаточно элитарным и сословным, оно никогда не составляло половину населения России. К тому же, прирост из года в год весьма существенный, при том, что начинание новое и не сильно раскрученное. Думаю, что это цифра может увеличиться в несколько раз и будет символизировать людей, которые относят себя к этому образу жизни, к служению государству и так далее», — сказал Шолохов.

При этом собеседник НСН усомнился в том, что его дед принял бы участие в подобной акции.

«С одной стороны, безусловно, Михаил Александрович — певец казачества и человек, который в значительной степени сыграл в судьбе казачества решающую роль. Неизвестно, что с казачеством было бы, если бы “Тихий Дон” не отправился в свое мировое шествие, если бы на вопрос геноцида казачества не было бы обращено внимание всей прогрессивной общественности. С другой стороны, Михаил Александрович не был казаком: он происходил из мещан, да и я не могу относить себя к потомственным казакам, потому что у меня бабушка казачка, а это звание передавалось только по мужской линии. Поэтому не знаю, стал бы участвовать Михаил Александрович в этой акции, причисляя себя к казачеству. Но в том, что он этот диктант с легкостью написал бы на “отлично” и еще добавил бы интересных вопросов для организаторов, в этом я не сомневаюсь», — подытожил он.

Ранее директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец положительно отнеслась к акции «Казачий диктант» и поделилась опытом привлечения аудитории. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

