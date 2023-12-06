«Написал бы на отлично!»: Внук Шолохова об итогах «Казачьего диктанта»
Число участников «Казачьего диктанта» со временем может вырасти в несколько раз, сказал НСН Александр Шолохов.
Рост числа участников «Казачьего диктанта» показывает, что россиян привлекает образ казачества, со временем масштабы акции могут увеличиться многократно. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре, внук писателя Михаила Шолохова Александр Шолохов.
Ранее завершилась акция «Казачий диктант — 2023», прошедшая с 1 по 3 декабря. В этом году в ней приняли участие 280 тысяч человек против 260 тысяч человек в 2022 году. Больше всего участников — 55 тысяч — представляли Ростовскую область, на втором месте Краснодарский край, на третьем — Тульская область. Шолохов позитивно оценил результаты акции и ее влияние.
«Это лишний раз доказывает правоту высказывания Льва Толстого, который сказал, что “народ казаками быть желает”. Это привлекательный исторический образ, образ жизни, образ воина, образ следования традициям и устоям и символ какой-то стабильности. Поэтому казачество всегда привлекало и свободолюбием, о котором очень многое сказано, и перечисленными мной моментами, на мой взгляд, гораздо более значимыми. Если сравнивать со всей страной, 280 тысяч — конечно, не так много. Но казачество всегда было достаточно элитарным и сословным, оно никогда не составляло половину населения России. К тому же, прирост из года в год весьма существенный, при том, что начинание новое и не сильно раскрученное. Думаю, что это цифра может увеличиться в несколько раз и будет символизировать людей, которые относят себя к этому образу жизни, к служению государству и так далее», — сказал Шолохов.
При этом собеседник НСН усомнился в том, что его дед принял бы участие в подобной акции.
«С одной стороны, безусловно, Михаил Александрович — певец казачества и человек, который в значительной степени сыграл в судьбе казачества решающую роль. Неизвестно, что с казачеством было бы, если бы “Тихий Дон” не отправился в свое мировое шествие, если бы на вопрос геноцида казачества не было бы обращено внимание всей прогрессивной общественности. С другой стороны, Михаил Александрович не был казаком: он происходил из мещан, да и я не могу относить себя к потомственным казакам, потому что у меня бабушка казачка, а это звание передавалось только по мужской линии. Поэтому не знаю, стал бы участвовать Михаил Александрович в этой акции, причисляя себя к казачеству. Но в том, что он этот диктант с легкостью написал бы на “отлично” и еще добавил бы интересных вопросов для организаторов, в этом я не сомневаюсь», — подытожил он.
Ранее директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец положительно отнеслась к акции «Казачий диктант» и поделилась опытом привлечения аудитории. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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