В Госдуме одобрили в первом чтении поправки в закон о казачестве

По его словам, предполагается создание на добровольной основе мобилизационного людского резерва Вооруженных Сил РФ, в который по контракту войдут члены казачьих обществ, несущие государственную или иную службу и пребывающие в запасе второго разряда.

Согласно документу, Всероссийское казачье общество будет заключать соглашение с уполномоченным органом в области обороны, а войсковые казачьи общества - с территориальными представительствами уполномоченного органа.

«В указанных соглашениях определяются численность членов казачьих обществ, пребывающих в резерве, сроки действия соглашений, основания и порядок их досрочного расторжения», - пояснил Долуда.

Зарегистрированные в Минюсте или территориальных органах казачьи общества должны будут в течение года войти в госреестр, а при отказе в регистрации они могут быть ликвидированы. На устранение причин, из-за которых был получен отказ, казачьим обществам будет предоставлено 90 дней.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Кузнецова атаманом Всероссийского казачьего общества, освободив от этой должности Николая Долуду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

