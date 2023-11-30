В Госдуме одобрили в первом чтении поправки в закон о казачестве
Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по делам национальностей Николай Долуда заявил, что в первом чтении были приняты поправки в закон «О государственной службе российского казачества».
По его словам, предполагается создание на добровольной основе мобилизационного людского резерва Вооруженных Сил РФ, в который по контракту войдут члены казачьих обществ, несущие государственную или иную службу и пребывающие в запасе второго разряда.
Согласно документу, Всероссийское казачье общество будет заключать соглашение с уполномоченным органом в области обороны, а войсковые казачьи общества - с территориальными представительствами уполномоченного органа.
«В указанных соглашениях определяются численность членов казачьих обществ, пребывающих в резерве, сроки действия соглашений, основания и порядок их досрочного расторжения», - пояснил Долуда.
Зарегистрированные в Минюсте или территориальных органах казачьи общества должны будут в течение года войти в госреестр, а при отказе в регистрации они могут быть ликвидированы. На устранение причин, из-за которых был получен отказ, казачьим обществам будет предоставлено 90 дней.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Кузнецова атаманом Всероссийского казачьего общества, освободив от этой должности Николая Долуду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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