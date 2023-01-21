Анкара назвала визит министра обороны Швеции в Турцию бессмысленным
Глава министерства обороны Турции Хулуси Акар считает, что визит в страну его шведского коллеги Пола Йонсона бессмысленным. Анкара отменила встречу, намеченную на 27 января, передает агентство Anadolu.
«На данный момент визит министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января является бессмысленным. Поэтому мы отменили визит», — заявил Акар.
По данным агентства, что сторонники Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Анкара запретила как терротистическую, в Швеции получили разрешение на проведение протестной демонстрации перед посольством Турции, сообщает RT.
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, взаимоотношения двух стран могут стать более напряжёнными из-за ситуации с РПК.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил НСН, что создание Московского и Ленинградского военного округов объясняется особой стратегической важностью регионов и нахождением в них центров управления гражданской и военной инфраструктурой.
«Это продолжение сделанного в прошлом году анонса, когда выяснилось, что Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО и что вся процедура пройдена, осталось лишь согласование с несколькими странами, одной из которых стала Турция», — отметил он.
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