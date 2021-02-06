В РПЦ не спешат отменять ковид-ограничения в храмах
В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что пандемия COVID-19 будет долгой, и не планируют ослаблять ограничительные меры на церковных службах. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
«Я думаю, что нам не надо спешить с ослаблением тех мер, которые были приняты в начале пандемии, потому что пандемия будет длиться, по-видимому, еще долго, и опасность заразиться по-прежнему сохраняется для очень многих. Еще очень многие остаются не привитыми, не переболевшими, не имеющими антител в своей крови», - цитирует митрополита «Интерфакс».
Ограничительные меры, принятые весной решением Синода, продолжат действовать. Их снимут, «когда пандемия окончательно нас покинет».
В православных храмах в России в настоящее время предписано носить маски, соблюдать социальную дистанцию и постоянно проводить дезинфекцию поверхностей.
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