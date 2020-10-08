Патриарх Кирилл назвал коронавирус «последним звонком» для всего мира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди заявил, что пандемия коронавируса — «последний звонок», призывающий человечество к духовности. Текст проповеди, прошедшей после богослужения в храме князя Александра Невского в Переделкине, опубликован на сайте РПЦ.



Патриарх рассказал о том, что люди должны сделать вывод о событиях в мире как о божественном промысле. «Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли», — сказал глава Русской православной церкви.



По мнению патриарха Кирилла, пандемия коронавируса потребовала от человечества больших самоограничений. Патриарх считает, что сейчас людям предоставлена возможность многое переосмыслить, о многом подумать и изменить свою жизнь «ради того, чтобы избежать преждевременной кончины».



Также глава РПЦ подчеркнул, что ограничения связаны с началом духовного подвига. По словам патриарха, мирской успех не соответствует понятию успеха духовного, и для воспитания своего духа человек не должен жить по закону плоти, добиваться почитания и власти над окружающими.



Ранее запрещённый в служении протодиакон РПЦ Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал, как патриарх Кирилл управляет Русской православной церковью в условиях карантина.

