Патриарх Кирилл назвал коронавирус «последним звонком» для всего мира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди заявил, что пандемия коронавируса — «последний звонок», призывающий человечество к духовности. Текст проповеди, прошедшей после богослужения в храме князя Александра Невского в Переделкине, опубликован на сайте РПЦ.

Патриарх рассказал о том, что люди должны сделать вывод о событиях в мире как о божественном промысле. «Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли», — сказал глава Русской православной церкви.

По мнению патриарха Кирилла, пандемия коронавируса потребовала от человечества больших самоограничений. Патриарх считает, что сейчас людям предоставлена возможность многое переосмыслить, о многом подумать и изменить свою жизнь «ради того, чтобы избежать преждевременной кончины».

Также глава РПЦ подчеркнул, что ограничения связаны с началом духовного подвига. По словам патриарха, мирской успех не соответствует понятию успеха духовного, и для воспитания своего духа человек не должен жить по закону плоти, добиваться почитания и власти над окружающими.

Ранее запрещённый в служении протодиакон РПЦ Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал, как патриарх Кирилл управляет Русской православной церковью в условиях карантина.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:РПЦПатриарх Кирилл
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры