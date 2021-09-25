В РПЦ не одобрили материнский капитал для семей с суррогатными детьми

«Церковь не признает суррогатное материнство материнством и считает суррогатное материнство вмешательством в Богом установленный порядок рождения детей от отца и матери. Любые меры, направленные на поддержку суррогатного материнства, церковью одобрены быть не могут», - заявил архиерей в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» в субботу.

Митрополит напомнил о необходимости создания законодательных инициатив, которые помогут снизить смертность и повысить рождаемость, не вступая в противоречие с традиционными ценностями.

«Как представитель церкви я думаю, что все усилия должны предприниматься государством для того, чтобы добиться снижения смертности и повышения рождаемости, но только не за счет утраты традиционных нравственных ценностей», - подчеркнул священнослужитель.

Ранее в газете «Известия» была опубликована информация со ссылкой на пресс-службу Минтруда о подготовке поправок в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». По замыслу авторов, принятие документа позволят семьям, где отец является родителем, а супруга - усыновителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, получать маткапитал с 2022 года.

