В РПЦ не одобрили материнский капитал для семей с суррогатными детьми

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) не одобряет законопроект Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о предоставлении материнского капитала семьям, в которых дети родились благодаря услугам суррогатных матерей.

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«Церковь не признает суррогатное материнство материнством и считает суррогатное материнство вмешательством в Богом установленный порядок рождения детей от отца и матери. Любые меры, направленные на поддержку суррогатного материнства, церковью одобрены быть не могут», - заявил архиерей в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» в субботу.

Митрополит напомнил о необходимости создания законодательных инициатив, которые помогут снизить смертность и повысить рождаемость, не вступая в противоречие с традиционными ценностями.

«Как представитель церкви я думаю, что все усилия должны предприниматься государством для того, чтобы добиться снижения смертности и повышения рождаемости, но только не за счет утраты традиционных нравственных ценностей», - подчеркнул священнослужитель.

Ранее в газете «Известия» была опубликована информация со ссылкой на пресс-службу Минтруда о подготовке поправок в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». По замыслу авторов, принятие документа позволят семьям, где отец является родителем, а супруга - усыновителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, получать маткапитал с 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ЗаконопроектРусская Православная ЦерковьСуррогатное МатеринствоРПЦ
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