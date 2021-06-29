КС признал право на маткапитал отцов детей от суррогатной матери

Конституционный суд России постановил признать право отцов детей, рождённых от суррогатной матери на получение материнского капитала. Поводом для рассмотрения данного вопроса стал запрос Конаковского городского суда Тверской области. Он рассматривает дело мужчины - отца двойняшек, рождённых от суррогатной матери. Истец оспаривает у Пенсионного фонда своё право на маткапитал.

Уже после регистрации детей мужчина женился и у них появилась приёмная мать. Ей отказали в получении маткапитала, поскольку по закону мачехи он не полагается. Отец также получил отказ - допвыплату мужчины могут получить в двух случаях: если они единственные усыновители, либо если право на неё потеряла мать.

КС проверил конституционность статьи 3 закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми. Именно на её основе семья из Конакова получила отказ в предоставлении маткапитала. Закон устанавливает право на получение маткапитала для женщины, записанной в свидетельстве о рождения как мать (суррогатная) ребёнка. Однако, если единственным родителем в судебном порядке признан отец, который затем вступает в брак, то его супруга, усыновившая детей, не имеет права на маткапитал.

Конституционный суд решил, что положения статьи необоснованно лишают возможности получить маткапитал отцов детей от суррогатной матери, если они женились, супруга усыновила пасынков и они воспитываются в полной семье. КС постановил, что законодатели должны устранить эту лакуну в правовом регулировании.

