В РПЦ назвали неприемлемым осуждение атеистов

Русская православная церковь не поддерживает дискриминацию атеистов. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ходе встречи в Общественной палате России, сообщает РИА Новости.

В РПЦ призвали внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей

В ходе обсуждения проекта документа «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» Легойда подчеркнул, что в РПЦ считают неприемлемым осуждение атеистов и неверующих людей.

Ранее Легойда отметил, что в перечень традиционных ценностей необходимо внести упоминание веры в Бога, так как религиозные убеждения формировали и формируют национальное самосознание. В то же время Легойда заявил, что «полное взаимопонимание» в этом вопросе пока не достигнуто.

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Фото: ekaterinburg-eparhia.ru
ТЕГИ:РПЦ
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