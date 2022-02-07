В РПЦ назвали неприемлемым осуждение атеистов

В ходе обсуждения проекта документа «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» Легойда подчеркнул, что в РПЦ считают неприемлемым осуждение атеистов и неверующих людей.

Ранее Легойда отметил, что в перечень традиционных ценностей необходимо внести упоминание веры в Бога, так как религиозные убеждения формировали и формируют национальное самосознание. В то же время Легойда заявил, что «полное взаимопонимание» в этом вопросе пока не достигнуто.

