В РПЦ назвали неприемлемым осуждение атеистов
Русская православная церковь не поддерживает дискриминацию атеистов. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ходе встречи в Общественной палате России, сообщает РИА Новости.
В ходе обсуждения проекта документа «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» Легойда подчеркнул, что в РПЦ считают неприемлемым осуждение атеистов и неверующих людей.
Ранее Легойда отметил, что в перечень традиционных ценностей необходимо внести упоминание веры в Бога, так как религиозные убеждения формировали и формируют национальное самосознание. В то же время Легойда заявил, что «полное взаимопонимание» в этом вопросе пока не достигнуто.
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