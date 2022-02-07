В РПЦ призвали внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что упоминание веры в Бога или религиозной веры необходимо внести в перечень традиционных ценностей России, сообщает ТАСС.

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В ходе дискуссии в Общественной палате представитель Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что в нынешней редакции «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» ничего не сказано о том, что религиозные объединения напрямую относятся к вопросам традиционных ценностей.

По его мнению, «без констатации этого факта» разговор о сохранении традиционных ценностей становится практически бессмысленным.

«Религиозные объединения — это органичная часть гражданского общества, которая должна участвовать в... программах и проектах, нацеленных на сохранение и утверждение традиционных ценностей», — подчеркнул Легойда.

Ранее председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил, что воздержание от вкушения яблок до праздника Преображения Господня действительно существует, однако никакого наказания за его нарушение нет, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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