«Первые ласточки». Никас Сафронов об открытии границ

Никас Сафронов : «Это рождено проблемой одиноких людей, у которых нет наследников. В свое время уже были подобные фонды, только они были частными. Там было много криминала, и, как правило, продолжительность жизни тех пенсионеров, заключивших с фондами контракт, сокращалась. Конечно, лучше, если такой фонд будет государственным, это дает надежду, что все будет честно», – поделился он своим мнением с НСН.

