«Первые ласточки». Никас Сафронов об открытии границ

Художник Никас Сафронов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Россия возобновляет международное авиасообщение

Российские власти начали частично возобновлять международное авиасообщение. С 1 августа туристы из России могут полететь в Турцию, Танзанию и Великобританию. Отправиться за рубеж можно будет из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Никас Сафронов : «Это, можно сказать, первые ласточки. Конечно, люди засиделись дома, хотят как-то выйти из изоляции. Но, к сожалению, не все страны пока готовы принять русских туристов. Турция открыла свои границы – это хорошо, но все равно нужно не забывать соблюдать меры предосторожности», – предупредил слушателей НСН Никас Сафронов.

2

Госдума ужесточила табачное законодательство

Госдума приняла закон, который приравнивает к табачным изделиям электронные сигареты, кальяны, вейпы и системы нагревания табака. Теперь на них распространяются те же ограничения и запреты, как на курение, продажу и рекламу сигарет.

Никас Сафронов : «Абсолютно правильно. Разрешение кальянов и электронных сигарет, а это тот же самый табак, также приводит к серьезным и тяжелым заболеваниям и создает неудобства тем людям, которые не курят. Так что это должно было быть ограничено или регламентировано. Правильный закон, на мой взгляд, надо думать о здоровье нации», – прокомментировал художник в эфире НСН.

3

Власти хотят забирать недвижимость пенсионеров взамен на их содержание

Союз потребителей России предложил создать государственный фонд, в который будет передаваться недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание.

Никас Сафронов : «Это рождено проблемой одиноких людей, у которых нет наследников. В свое время уже были подобные фонды, только они были частными. Там было много криминала, и, как правило, продолжительность жизни тех пенсионеров, заключивших с фондами контракт, сокращалась. Конечно, лучше, если такой фонд будет государственным, это дает надежду, что все будет честно», – поделился он своим мнением с НСН.

4

Коронавирус подорвал доверие россиян к ученым и их прогнозам

Около 75 процентов россиян доверяют оценкам ученых, но это доверие, как считают социологи, носит ограниченный характер на фоне прогнозов по ситуации вокруг COVID-19. Об этом пишет ВЦИОМ.

Никас Сафронов : «Конечно, все хотят, как можно быстрее избавиться от этой заразы. Но для того, чтобы сделать вакцину, нужно провести серьезные исследования. Как показывает практика, это занимает продолжительное время. У меня уже есть опыты борьбы с инфекциями, с опасными заболеваниями, и вакцины были созданы ни сразу. Но все хотят здесь и сейчас», – сказал в интервью НСН Никас Сафронов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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