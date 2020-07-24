«Первые ласточки». Никас Сафронов об открытии границ
Художник Никас Сафронов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Россия возобновляет международное авиасообщение
Российские власти начали частично возобновлять международное авиасообщение. С 1 августа туристы из России могут полететь в Турцию, Танзанию и Великобританию. Отправиться за рубеж можно будет из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Никас Сафронов : «Это, можно сказать, первые ласточки. Конечно, люди засиделись дома, хотят как-то выйти из изоляции. Но, к сожалению, не все страны пока готовы принять русских туристов. Турция открыла свои границы – это хорошо, но все равно нужно не забывать соблюдать меры предосторожности», – предупредил слушателей НСН Никас Сафронов.
Госдума ужесточила табачное законодательство
Госдума приняла закон, который приравнивает к табачным изделиям электронные сигареты, кальяны, вейпы и системы нагревания табака. Теперь на них распространяются те же ограничения и запреты, как на курение, продажу и рекламу сигарет.
Никас Сафронов : «Абсолютно правильно. Разрешение кальянов и электронных сигарет, а это тот же самый табак, также приводит к серьезным и тяжелым заболеваниям и создает неудобства тем людям, которые не курят. Так что это должно было быть ограничено или регламентировано. Правильный закон, на мой взгляд, надо думать о здоровье нации», – прокомментировал художник в эфире НСН.
Власти хотят забирать недвижимость пенсионеров взамен на их содержание
Союз потребителей России предложил создать государственный фонд, в который будет передаваться недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание.
Никас Сафронов : «Это рождено проблемой одиноких людей, у которых нет наследников. В свое время уже были подобные фонды, только они были частными. Там было много криминала, и, как правило, продолжительность жизни тех пенсионеров, заключивших с фондами контракт, сокращалась. Конечно, лучше, если такой фонд будет государственным, это дает надежду, что все будет честно», – поделился он своим мнением с НСН.
Коронавирус подорвал доверие россиян к ученым и их прогнозам
Около 75 процентов россиян доверяют оценкам ученых, но это доверие, как считают социологи, носит ограниченный характер на фоне прогнозов по ситуации вокруг COVID-19. Об этом пишет ВЦИОМ.
Никас Сафронов : «Конечно, все хотят, как можно быстрее избавиться от этой заразы. Но для того, чтобы сделать вакцину, нужно провести серьезные исследования. Как показывает практика, это занимает продолжительное время. У меня уже есть опыты борьбы с инфекциями, с опасными заболеваниями, и вакцины были созданы ни сразу. Но все хотят здесь и сейчас», – сказал в интервью НСН Никас Сафронов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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