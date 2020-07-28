Глава Ростуризма рассказала о текущих возможностях для россиян

Зарина Догузова: «Точную дату старта программы мы назовем в ближайшее время. Суть в том, что турист сможет получить возврат средств от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. Туристу вернется 5000 рублей, если тур стоил от 25 до 50 тысяч рублей. 10 тысяч рублей – если стоимость тура составила от 50 до 75 тысяч рублей. И максимальный возврат 15 тысяч рублей – если тур стоил от 75 тысяч рублей и выше. В программе будут принимать участие все регионы страны, а это значит, что туристы смогут получить самые широкие возможности в выборе отдыха. Это и пляжи юга России, и рыбалка на Байкале, и круизы по Волге. Можно будет оздоровиться на Кавказе, заняться рафтингом и трекингом на юге Сибири, серфингом на Дальнем Востоке и даже увидеть северное сияние в Архангельской области. Из условий программы важно помнить: необходимо дождаться старта программы в августе; тур должен быть не менее пяти дней, четырех ночей и оплачен картой «Мир». В поездку можно будет отправиться с момента покупки тура, после того, как стартует программа, и до самого конца года. Все подробности программы и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти на сайте Ростуризма и в моих социальных сетях», – рассказала в интервью НСН Зарина Догузова.

