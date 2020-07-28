Глава Ростуризма рассказала о текущих возможностях для россиян
Глава Ростуризма Зарина Догузова специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Россияне смогут получить кэшбек за поездки внутри страны
В августе стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой российские туристы смогут вернуть себе часть средств за приобретенные туры и путевки.
Зарина Догузова: «Точную дату старта программы мы назовем в ближайшее время. Суть в том, что турист сможет получить возврат средств от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. Туристу вернется 5000 рублей, если тур стоил от 25 до 50 тысяч рублей. 10 тысяч рублей – если стоимость тура составила от 50 до 75 тысяч рублей. И максимальный возврат 15 тысяч рублей – если тур стоил от 75 тысяч рублей и выше. В программе будут принимать участие все регионы страны, а это значит, что туристы смогут получить самые широкие возможности в выборе отдыха. Это и пляжи юга России, и рыбалка на Байкале, и круизы по Волге. Можно будет оздоровиться на Кавказе, заняться рафтингом и трекингом на юге Сибири, серфингом на Дальнем Востоке и даже увидеть северное сияние в Архангельской области. Из условий программы важно помнить: необходимо дождаться старта программы в августе; тур должен быть не менее пяти дней, четырех ночей и оплачен картой «Мир». В поездку можно будет отправиться с момента покупки тура, после того, как стартует программа, и до самого конца года. Все подробности программы и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти на сайте Ростуризма и в моих социальных сетях», – рассказала в интервью НСН Зарина Догузова.
Каждый третий россиянин в этом году отправится в отпуск на автомобиле
Почти треть россиян планирует в этом году путешествовать во время своего отпуска и добираться до пункта назначения на машине. Кроме того, как следует из результатов опроса от сервиса «Работа.ру», 28 процентов опрошенных предпочтут полет на самолете, а 16 процентов будут добираться на поезде.
Зарина Догузова: «Действительно, путешествия на машинах с каждым годом набирают все большие обороты. Это удобно для многих людей, дает возможность организовать короткие поездки на выходные, съездить в соседние регионы. Специально для таких граждан нашей страны, которым удобнее путешествовать на личном автомобиле, мы в рамках программы по туристическому кэшбеку отдельно предусмотрели возможность покупки размещения. То есть можно будет отдельно оплатить гостиницу, добравшись самостоятельно на машине, и тоже получить возврат часть денег», – подчеркнула глава Ростуризма в эфире НСН.
Россиянам рекомендовали оформить страховку от COVID-19 при выезде за рубеж
Российским туристам, которые выезжают на отдых за границу, посоветовали приобрести расширенную страховку на случай заболевания коронавирусом. Такую рекомендацию дали в АТОР.
Зарина Догузова: «Мы тоже даем такую рекомендацию. Оформлять страховку нужно в обязательном порядке, так как ситуация с коронавирусом по-прежнему остается нестабильной. Границы потихоньку начинают открываться, в частности, возобновляется авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, поэтому мы просим быть туристов осторожными и внимательными», – отметила Догузова в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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