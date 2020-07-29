В Ростуризме призвали делать страховку от COVID-19 при выезде за рубеж
Российским туристам, которые выезжают на отдых за границу, стоит приобрести расширенную страховку на случай заражения коронавирусом, посоветовала в эфире НСН руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Российским туристам, которые выезжают на отдых за границу, посоветовали приобрести расширенную страховку на случай заболевания коронавирусной инфекцией. Такую рекомендацию ранее дали в АТОР, теперь же в эфире НСН такой совет озвучила и руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
«Мы тоже даем такую рекомендацию. Оформлять страховку нужно в обязательном порядке, так как ситуация с коронавирусом по-прежнему остается нестабильной. Границы потихоньку начинают открываться, в частности, возобновляется авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, поэтому мы просим быть туристов осторожными и внимательными», – сказала она.
Кроме того, Догузова в эксклюзивном интервью НСН подробно рассказала о всех условиях, при которых российские туристы смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей за свои поездки по стране, объяснив, почему этого не могут сделать те, у кого уже сейчас есть билеты на руках.
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