В Ростуризме призвали делать страховку от COVID-19 при выезде за рубеж

«Мы тоже даем такую рекомендацию. Оформлять страховку нужно в обязательном порядке, так как ситуация с коронавирусом по-прежнему остается нестабильной. Границы потихоньку начинают открываться, в частности, возобновляется авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, поэтому мы просим быть туристов осторожными и внимательными», – сказала она.

Кроме того, Догузова в эксклюзивном интервью НСН подробно рассказала о всех условиях, при которых российские туристы смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей за свои поездки по стране, объяснив, почему этого не могут сделать те, у кого уже сейчас есть билеты на руках.

