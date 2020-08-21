Ростуризм оценил посещаемость сайта туров с кешбэком
Посещаемость сайта мирпутешествий.рф, на котором можно приобрести туры по России с последующим возвратом части потраченных средств, с момента запуска программы выросла в десять раз. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Кроме того, она отметила, что первые покупки прошли буквально в первые минуты старта программы, сообщает радиостанция «Комсомольская правда».
А до этого Догузова заявила, что не исключает того, что программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части стоимости поездки по России будет реализовываться и в дальнейшем, отмечает RT.
Напомним, программа кешбэка за туры по России стартовала в ночь на 21 августа. Она продлится до 28 числа. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о деталях этой программы:
«Это значит, что в течение недели граждане, которые приобретают туры по России, могут получить возврат денег в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Кешбэк напрямую зависит от суммы, которую турист готов потратить на путёвку. При этом речь не идет о путёвке именно на одного человека, эта сумма может включать нескольких туристов, семью, компанию, главное, чтобы платеж за поездку был произведен картой «Мир» и онлайн. Это беспрецедентная акция для российского рынка, и, по мнению аналитиков АТОР, самый эффективный инструмент стимулирования спроса и роста туристического потока на российских курортах», – заявила НСН Майя Ломидзе.
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