Ростуризм оценил посещаемость сайта туров с кешбэком

Посещаемость сайта мирпутешествий.рф, на котором можно приобрести туры по России с последующим возвратом части потраченных средств, с момента запуска программы выросла в десять раз. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Кроме того, она отметила, что первые покупки прошли буквально в первые минуты старта программы, сообщает радиостанция «Комсомольская правда».

А до этого Догузова заявила, что не исключает того, что программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части стоимости поездки по России будет реализовываться и в дальнейшем, отмечает RT.