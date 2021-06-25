В Роструде пояснили о законности отстранения от работы без прививки
В Роструде заявили, что работодатель имеет полное право отстранить сотрудника, у которого нет прививки от коронавируса. Это можно сделать на законном основании. Такая информация появилась на сайте Роструда.
Отказ от вакцинации – это нарушение положений федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В документе сказано, что «отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями».
Вакцинация необходима, если существует угроза распространения опасных инфекционных болезней в случае принятия властями решения о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам лиц, уточняется в Трудовом кодексе.
Ранее из-за вакцинации от курортов Кубани начали массово отказываться туристы.
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