В Роструде пояснили о законности отстранения от работы без прививки

В Роструде заявили, что работодатель имеет полное право отстранить сотрудника, у которого нет прививки от коронавируса. Это можно сделать на законном основании. Такая информация появилась на сайте Роструда.

Отказ от вакцинации – это нарушение положений федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В документе сказано, что «отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями».

Вакцинация необходима, если существует угроза распространения опасных инфекционных болезней в случае принятия властями решения о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам лиц, уточняется в Трудовом кодексе.

Ранее из-за вакцинации от курортов Кубани начали массово отказываться туристы.



