В Ростовскую область доставили более 40 тысяч беженцев из Донбасса
Более 40 тысяч человек, эвакуированных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, доставлены в Ростовскую область. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врио главы МЧС России Александр Чуприян.
«Более 40 тыс. лиц, вынужденных покинуть соседние области, прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены, в основном, в 92 пунктах временного размещения» — пояснил он.
По данным Чуприяна, еще две тысячи человек ночными поездами отправились в Воронежскую и Курскую области, пишет Газета.ru.
Он отметил, что всех прибывающих в Россию беженцев тестируют на коронавирус. На данный момент положительных тестов не выявлено.
Ранее в МЧС России заявили, что эвакуация беженцев из ДНР и ЛНР будет проводиться в круглосуточном режиме. Таковы итоги совещания рабочей группы под руководством врио главы ведомства Александра Чуприяна.
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