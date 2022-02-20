В Ростовскую область доставили более 40 тысяч беженцев из Донбасса

«Более 40 тыс. лиц, вынужденных покинуть соседние области, прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены, в основном, в 92 пунктах временного размещения» — пояснил он.

По данным Чуприяна, еще две тысячи человек ночными поездами отправились в Воронежскую и Курскую области, пишет Газета.ru.

Он отметил, что всех прибывающих в Россию беженцев тестируют на коронавирус. На данный момент положительных тестов не выявлено.

Ранее в МЧС России заявили, что эвакуация беженцев из ДНР и ЛНР будет проводиться в круглосуточном режиме. Таковы итоги совещания рабочей группы под руководством врио главы ведомства Александра Чуприяна.