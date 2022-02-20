МЧС России: эвакуация беженцев из Донбасса будет проводиться круглосуточно

Эвакуация беженцев из ДНР и ЛНР будет проводитбся в круглосуточном режиме, сообщает МЧС России.

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Таковы итоги совещания рабочей группы под руководством врио главы ведомства Александра Чуприяна. Как отметили в ведомстве, эвакуация беженцев из Донбасса будет организовываться круглосуточно согласно намеченным оперативным планам.

Напомним, поезд с беженцами из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) отправился в Россию. Это первый с 2014 года пассажирский состав, который направляется с Луганского железнодорожного вокзала в РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияВойна В ДонбассеДонбасс
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